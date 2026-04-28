【モデルプレス＝2026/04/28】モデルでタレントのアンミカが27日、自身のInstagramを更新。夫で米国人実業家のセオドール・ミラー氏との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】54歳ベテランモデル「映画のワンシーンみたい」お揃いコーデで夫婦ショット◆アンミカ、夫との2ショット公開アンミカは「先日、夫婦で【ヒューマン・ライツ・ウォッチ】のチャリティーガラディナーに、参加して参りましたよ」と報告。世界の人権