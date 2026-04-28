JR芸備線 JR芸備線に代わる交通手段の利便性や経済効果を検討します。中国運輸局は27日、再構築協議会が実証事業としての路線バスを2026年6月1日から9月30日までの平日に運行することを発表しました。 バスは、日常の利用者向けに芸備線に沿うよう主に幹線道路を運行し、岡山県新見市のJR新見駅から広島県のJR備後庄原駅までをつなぎます。日常生活の利便性を考慮し、学校、病院、スーパーなどを経由するル