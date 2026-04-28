骨粗鬆症にならない為に食生活で気を付けることとは？ 食事を抜く人、 好き嫌いが激しい人は要注意！ 私たちは毎日同じものを食べているわけではありませんから、栄養バランスがよい日もあれば、ちょっと偏った日があるのも当然。 しかし、好き嫌いが多い、極端な偏食、朝食を食べない、外食や中食(買ったものを家で食べ