指定暴力団、道仁会系組員の男が覚醒剤を所持したなどとして逮捕された事件で、警察は28日、組事務所を家宅捜索しました。福岡県警の捜査員15人は28日、福岡県久留米市の道仁会系の組事務所に家宅捜索に入りました。道仁会系組員の浅木貴久容疑者(34)は13日、久留米市内のスーパーマーケットの休憩室に侵入し、その際に覚醒剤を含む結晶0.310グラムを所持したとして逮捕されています。浅木容疑者は容疑を一部否