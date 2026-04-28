2026年後半のリリースが予想されているSamsungのスマートグラスがリークされました。見た目やスペックなどいくつかの情報が明らかになっています。Exclusive: This is the Samsung Galaxy Glasseshttps://www.androidheadlines.com/samsung-galaxy-glassesこれがSamsungのスマートグラスです。社内では「Jinju」と呼ばれているそうです。JinjuはXRデバイス向けOSの「Android XR」で動作するモデルで、GoogleのAI「Gemini」と統合さ