東京午前のドル円は１５９．５７円付近まで円安・ドル高推移。日銀金融政策決定会合の結果公表を控えて円売り・ドル買いがやや優勢。ホルムズ海峡の実質的な封鎖が長期化するなか、物価・景気見通しは変化しているものの、日銀は今回も追加利上げを見送る見通し。ただ、欧州通貨やオセアニア通貨に対してもドル買いが優勢で、円相場が中心となった値動きではない。 ユーロ円は１８６円後半、ポンド円は２１５円後半