東京時間11:33現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝24854.00（-161.00-0.64%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4691.70（-2.00-0.04%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先はもみ合い。東京金はNY市場での金先の下げが重石