USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.786.216.306.51 1MO7.375.705.786.58 3MO8.015.836.616.73 6MO8.526.017.257.12 9MO8.786.227.607.40 1YR8.966.467.897.58 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.009.387.10 1MO6.788.886.73 3MO7.489.106.94 6MO8.199.387.18 9MO8.559.