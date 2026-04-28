【新興国通貨】ドルペソは17.39台=メキシコペソ ドルメキシコペソは比較的落ち着いた動き。直近の17.40を挟んでの推移が続いている。今週はややドル安の場面も、昨日中南米市場で買い戻しが入っており、一方向の動きにならなかった。 対円では9円17銭前後推移。9円15銭前後がサポートとなっている。 USDMXN 17.395MXNJPY 9.1701