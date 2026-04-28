【新興国通貨】ドル人民元は6.8300元前後、落ち着いた動き＝中国人民元 為替市場全体の様子見ムードもあり、ドル人民元も落ち着いた動き。対円では、朝のドル円の堅調さもあり、23.35円前後。 USDCNY 6.8300CNYJPY23.356