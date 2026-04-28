7月に東京・京都・滋賀にて上演される山下美月主演舞台『成瀬は天下を取りにいく』のビジュアルが解禁された。【写真】びわ湖大津観光大使の制服に身を包んだ山下美月本作は、2024年の「本屋大賞」はじめ数多くの文学賞を受賞した宮島未奈のデビュー作『成瀬は天下を取りにいく』（新潮文庫）と続編『成瀬は信じた道をいく』（新潮社）を原作に構成されている。シリーズ累計発行部数210万部を突破する原作は、滋賀県大津市を舞