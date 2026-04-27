大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年4月26日(日本時間2日) ロサンゼルス・ドジャース対シカゴ・カブス＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が、本拠地で行われたカブス戦に「1番・DH」で先発出場。12試合60打席ぶりの6号ソロを放った。 3打数3安打、1本塁打、1四球、1盗塁、2得点と全打席出塁し、チームの勝利に貢献した。 カブスの先発・今永昇太投手(32)は5回1/3で100球を