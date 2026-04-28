見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「集いし者たち」（第22回）が28日に放送され、英語の翻訳をめぐって互いを意識する直美（上坂）と多江（生田絵梨花）の姿が描かれると、ネット上には「怖い」「バチバチすげ〜」「ブレイキングダウンだな」などの声が集まった。【写真】生田絵梨花演じる看護婦養成所一期生・多江学校生活が始まるが、看護の先