女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の野口衣織の誕生日に祝福の声が多く寄せられている。２６日に２６歳の誕生日を迎えた野口。２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「２６歳お誕生日になりました〜！応援してくださる皆さん興味を持ってくださった皆さんいつも本当にありがとうございます」とファンへの感謝の言葉をつづった。「これからもインスタの更新！楽しみます何度誕生日を迎えても自分が４月生まれ