■これまでのあらすじ業務時間中の不適切な行動を部長に見咎められた一樹と姫花。それでも夫はまだ妻に言い訳をし、姫花にも反省の色はない。妻はとっくに気づいていたのだ。夫の不自然な行動を部長に相談し、すでに証拠を集めていた。一度目は許したが二度目はないと、夫に別れを告げるのだった。弁護士を交えて、私は正式に夫に離婚を申し入れました。夫は拒否していましたが、自ら2度も信頼を裏切るようなことをしておいて、よ