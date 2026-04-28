「もう30歳になったので…」。フリーアナウンサーでタレントの森香澄が、結婚相手に求めるリアルな条件を明かした。【映像】美女3人に“辛口ダメ出し”の連続 先行公開動画これは4月28日（火）夜10時から放送開始するABEMA『時計じかけのマリッジ』の合同取材会での一コマ。同番組は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければなら