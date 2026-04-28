日本銀行は金融政策決定会合で、追加の利上げを見送り、政策金利を0.75パーセントに据え置くことを決めました。日本銀行は2日間にわたって開いた金融政策決定会合で、追加の利上げの是非について協議しました。日銀は、中東での紛争に伴う原油価格の高騰など、日本経済への影響を見極めるため、追加の利上げを見送り、政策金利を0.75パーセントに据え置くことを決めました。6月の会合で、あらためて追加の利上げの是非について検討