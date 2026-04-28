日銀本店日銀は28日、金融政策決定会合を開き、利上げの見送りを決めた。現在0.75％程度とする政策金利を据え置く。原油高が日本経済に悪影響を与える恐れがあり、見極めになお時間をかける。2026年度の物価上昇率の予測は前回1月の1.9％から2.8％に上方修正した。審議委員3人は政策金利の維持に反対し、1.0％程度への利上げを提案したが否決された。午後に植田和男総裁が記者会見し、判断理由を説明する。金利の据え置きは3会