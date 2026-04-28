財政制度等審議会分科会の増田寛也会長代理は28日の記者会見で、高齢者による医療費の窓口負担を現役世代と同じ3割にすべきだとする提言について「若年層の保険料負担を減らし可処分所得を増やすことを加速したい」と強調した。