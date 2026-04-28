日銀は28日、金融政策決定会合で利上げの見送りを決めた。原油高で日本経済が冷え込む懸念があり、利上げを急がず影響を見極める姿勢を示した。現在0.75％程度としている政策金利を据え置く。金利の据え置きは3会合連続となる。