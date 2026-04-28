国民的アニメ『ドラえもん』をいつでもどこでも楽しめる視聴サービス「ドラえもんTV」。過去に放送された約1,400話ものエピソードが見放題で、毎月特集される作品を無料で視聴することもできる。今月のおすすめエピソードは、のび太一家の「1カ月1万円生活」を描いた『やりクリしてハワイ旅行』（2013年4月26日放送）。過酷な節約術は現実でもためになる…かも？気になるストーリーを少しだけ紹介しよう。◆家族全員で過酷な節約