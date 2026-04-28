BAKEは、「PRESS BUTTER SAND アトレ恵比寿店」を2026年4月28日にオープン。新店舗のオープンを記念して、同じくアトレ恵比寿 西館に店舗を構えるスペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」とのコラボ企画を実施しています。一個もらえるキャンペーンも新店舗は、JR恵比寿駅直結の商業施設「アトレ恵比寿 西館」にオープン。仕事帰りや、移動の合間にも気軽に立ち寄りやすい店舗です。 取引先への手土産や大切な人へのギフトに