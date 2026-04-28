様々な分野で社会への貢献や功績があった人に贈られる春の褒章が発表されました。県内からは1つの団体と3人が受章しています。ボランティア活動など長年に渡る社会貢献が対象の「緑綬褒章」に新潟市の海岸の清掃など美化活動に取り組んでいる団体の「新潟下町をよくする会」が選ばれました。業務に励み規範となる技術や功績をもつ人に贈られる「黄綬褒章」には新潟市中央区にある本田官業の本田岳史さん。社会福祉に貢献した人に贈