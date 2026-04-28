5人組ダンス＆ボーカルグループ・Da-iCEの全国アリーナツアー『Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-』が、4月26日の北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ公演でファイナルを迎えた。 （関連：【写真】Da-iCE、有明アリーナで圧巻のパフォーマンスを披露） 1月14日にリリースされた通算9枚目のフルアルバム『TERMiNaL』を携え、1月24日の福岡公演を皮切りに4月26日ま