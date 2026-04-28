乃木坂46の賀喜遥香が表紙をつとめる『週刊少年サンデー2026年 22・23合併号』（小学館）が、4月28日に発売された。 【画像】乃木坂46・賀喜遥香が表紙『週刊少年サンデー』グラビアを試し読み 2001年8月8日生まれ、栃木県出身の賀喜は、2018年に『坂道合同新規メンバー募集オーディション』に合格し加入。24thシングル『夜明けまで強がらなくてもいい』で初選抜を果たし、28thシングル『君に叱られ