4月28日（現地時間27日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンの最優秀新人賞（ROY／新人王）に、ダラス・マーベリックスのクーパー・フラッグが選ばれたことを発表した。 2025年のドラフト全体1位でマブスから指名された206センチ92キロのフォワードは、70試合へ出場して平均33.5分21.0得点6.7リバウンド4.5アシスト1.2スティール0.9ブロックをマー