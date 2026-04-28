２８日の債券市場で、先物中心限月６月限は小反発。朝方こそ米債券安の影響がみられたものの、日銀金融政策決定会合の結果待ちといった様相のなか持ち高調整の買いが入った。 ２７日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が反発したことを受け、同日の米長期債相場が下落（金利は上昇）したことが円債に影響した。ただ、日銀会合の結果発表を前に一方向には持ち高を傾けにく