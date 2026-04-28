上がったり下がったりの気温に振り回される今日このごろ、室内でひと休みしながら色とりどりのスイーツを楽しむアフタヌーンティーは癒やし時間にぴったり。お出かけ先としてもアクセスの良い銀座に位置する「創作料理 FANCL 令和本膳」では「無花果とライラックのアフタヌーンティー」を4月23日から6月30日まで提供しています。長年美と健康を研究してきたファンケルがプロデュースするアフタヌーンティーには、おいしさはもちろ