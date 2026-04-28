ピーチ・ジョンは4月22日、森香澄さんをブランドの新ミューズとして発表しました。同日、第1弾となるビジュアルおよび動画を公開。マスターブランドであるPEACH JOHNと、「シンプルって、落ち着く。」をコンセプトに掲げる、2024年に誕生したPJ BASIC by PEACH JOHNのブラを着用しました。■夏の爽やかなランジェリーを着こなすビジュ公開！PEACH JOHNのビジュアルは、森香澄さんも普段から愛用しているというブランドを代表するシ