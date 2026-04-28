足利フラワーリゾートが運営を行う、あしかがフラワーパークは4月11日より、「ふじのはな物語〜大藤まつり2026〜」を開催しています。■まるで絵巻物のように藤色が移りいく「ふじのはな物語」◎うす紅藤（さくら色の目映い藤）【例年見頃】4月中旬〜4月下旬頃うす紅藤は4月6日（月）に昨年よりも1週間早く開花となりました。あと数日で見頃になると思われ、例年よりも早まることが予想されます！◎大藤（栃木県指定天然記念物）【