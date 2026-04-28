ホテルニューオータニ（東京）は4月25日〜5月31日の期間、約30種3万輪の赤薔薇が咲き誇るホテル内の屋上庭園「Red Rose Garden」を、一部のゲストを対象に限定公開する「Red Rose Garden Special Month（レッドローズガーデンスペシャルマンス）」を開催しています。詳細を見る：https://www.newotani.co.jp/tokyo/event/rosegarden-specialmonth/さらに「Red Rose Garden」をより一層愉しめるよう、ゴールデンウィークに家族で参