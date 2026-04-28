mitorizはこのほど、消費者購買行動データサービス「Point of Buy®（POB）」の会員3,007人を対象に「大型連休に関する調査2026」を実施しました。2026年の大型連休「ゴールデンウイーク（GW）」を前に、連休日数や過ごし方のスタイル、行楽の予定、予算など、GWの実態について昨年に引き続き調査し、まとめました。■GWの連休日数は「4〜5日」が40.0％でボリュームゾーン現在、就労中と回答した2,213人を対象に、2026年の「GW