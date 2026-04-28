グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は、「ポケモン東京ばな奈」の5周年を記念した「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」を4月24日〜5月10日の期間中、店頭にて再販、5月1日より公式通販で販売を開始しています。■「ピカチュウバッグセット」再販決定！2種類のお菓子が入った大満足のセット「ポケモン東京ばな奈」誕生5周年を記念して誕生したピカチュウバッグセットが、待望の再販決定！SNSでも「想像以