KONCIWAは、2025年に高い評価を獲得した形状記憶折りたたみ傘シリーズの進化形として、収納性をさらに高めた最新モデル「MFU1S」を発売しました。■ユーザーの「たたむストレス」と向き合う2025年モデル「MFU5S」は、“5秒でたためる”という革新的な利便性により、多くのユーザーから支持されました。そして2026年モデル「MFU1S」では、その価値をさらに深化させ、「1秒で整う」という新たな体験価値を追求。傘を閉じる動作と同時