プレミアアンチエイジングの主力商品であるエイジングケア※1ブランド「DUO（デュオ）」は、数量限定※2商品「デュオ ザ クレンジングバーム抹茶」を5月7日より、プレミアアンチエイジング公式通販にて先行発売。6月より、一部店舗、海外にも展開します。※1 年齢に応じたお手入れのこと※2 なくなり次第終了■商品特徴夏の二大くすみ※1徹底ケア！洗うたび、抹茶※2の力で透明感※3を底上げ1. どんより皮脂くすみをクリア※3に