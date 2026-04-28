かつて大谷翔平への「故意死球」発言で物議を醸し、現在は米マイナーリーグでプレーする韓国人投手に母国復帰説が急浮上した。古巣球団のGMは「移籍金を払ってでも連れ戻さなければならない」と語っている。【写真】大谷に「当てなければならない」韓国人投手の炎上発言韓国プロ野球KBOリーグのLGツインズは現在、守護神の負傷により非常事態に陥っている。4月27日午後、「ユ・ヨンチャンは国内の病院3カ所で診察を受けた結果、右