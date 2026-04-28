開催：2026.4.28 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 2 - 4 [ヤンキース] MLBの試合が28日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとヤンキースが対戦した。 レンジャーズの先発投手はジャック・ライター、対するヤンキースの先発投手はマックス・フリードで試合は開始した。 3回表、2番 ベン・ライス 初球を打っ