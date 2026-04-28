ルミネが運営するルミネおよびニュウマン各館では、2026年春にかけて多彩なイベントを開催しています。毎年人気のパンマルシェや手土産総選挙などのグルメイベントをはじめ、周年企画、親子で楽しめるワークショップなど、春のおでかけを楽しめるコンテンツを各館で展開。買い物だけでなく“体験”も楽しめる、春ならではのラインナップをご用意しました。ルミネ・ニュウマンならではのショップや地域と連携した企画を通じて、春の