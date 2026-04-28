山形県警は営利目的で大麻を含む液体を譲り渡したなどとして３０歳の男を逮捕したと発表しました。 麻薬取締法違反の疑いで今年２月に逮捕されたのは山形市桧町四丁目に住む会社員の男（３０）です。 警察によりますと、男（３０）は、去年１０月、山形市内の店舗駐車場で男らに大麻を含む液体が入った容器２１．７グラムを代金２万円で販売し、大麻およそ０．９８２グラムを無償で譲り渡した疑いが持たれています。 また、男（