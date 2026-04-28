グランビスタ ホテル＆リゾートが運営する「ホテルインターゲート京都 四条新町」（京都市中京区）では、舞妓さんの舞やトークショーを楽しめるイベント 「舞妓はんと和蝋燭の灯り 〜京の伝統文化に触れる〜」 を毎月1回開催しています。このほど2026年4月〜2027年3月までのスケジュールが決定しました。■京都が誇る伝統産業の粋を凝縮した人気プログラム国内外から多くの観光客が訪れる日本有数の観光都市・京都。近年では名所旧