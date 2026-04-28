フィギュアスケートの「りくりゅうペア」こと三浦璃来選手と木原龍一選手が会見を開き、引退を決めた理由などを説明しました。 【写真を見る】｢もう泣かないで～｣ りくりゅうの引退会見 冒頭から木原選手の目に涙… ｢最高のパートナーに出会えたことに感謝｣ 28日午前10時半ごろから、都内で引退会見に臨んだりくりゅうペア。（三浦選手）「もう泣かないで（笑）泣かないで～」 冒頭から木原選手