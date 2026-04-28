豊田自動織機 [東証Ｐ] が4月28日昼(11:40)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比14.7％減の2237億円に減ったが、従来予想の1900億円を上回って着地。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比2.6倍の367億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.8％→4.2％に改善した。