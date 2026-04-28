丸三証券 [東証Ｐ] が4月28日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期連結比46.3％増の59.2億円に拡大し、3期連続増収となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益(非連結)は前年同期連結比2.8倍の19.7億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の15.1％→31.6％に急上昇した。 ※26年3月期