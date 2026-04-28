日本取引所グループ [東証Ｐ] が4月28日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比29.5％増の791億円に伸びたが、27年3月期は前期比2.1％減の775億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比70.9％増の241億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の50.9％→59.2％に上昇した。 株探ニュース