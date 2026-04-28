エリアリンク [東証Ｓ] が4月28日昼(12:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の経常利益(非連結)は前年同期比5.4％減の14.1億円に減り、1-6月期(上期)計画の28.7億円に対する進捗率は49.3％となり、5年平均の48.8％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の20.8％→22.0％に上昇した。 株探ニュース