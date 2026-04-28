【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SEVENTEENのJOSHUA（ジョシュア）が、グローバルメディア『エスクァイア』日本版6月号（4月30日発売）の表紙に登場する。 ■JOSHUA×オーデマ ピゲの特別なフォトストーリー 今号の表紙とカバーストーリーを飾るのは、世界を席巻するグループ、SEVENTEENのJOSHUA。スイスの高級時計ブランド「オーデマ ピゲ」の至高のタイム