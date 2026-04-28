28日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比330円安の6万210円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万238.21円に対しては28.21円安。出来高は1万4685枚となっている。 TOPIX先物期近は3763ポイントと前日比28ポイント高、現物終値比2.31ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 60210-330