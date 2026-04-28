6月に新潟市でアジア太平洋地域の青年会議所メンバーが集う国際会議が開かれます。27日、会議の成功に向けた決起集会が開かれました。 『JCI ASPAC 新潟大会』は、国内外から7000人以上が参加する国際青年会議所の大会で、会議のほか市民参加イベントや国際交流行事も予定。27日夜の決起集会には全国から約400人が参加。成功に向けて意識統一を図りました。 ■新潟青年会議所 高杉龍司理事長 「新潟の素晴らしさ