夏タイヤへの交換がピークを迎える中、警察などが北海道当別町の道の駅で街頭点検を実施し、タイヤの脱落防止を呼びかけました。街頭点検と啓発活動が行われたのは、当別町の道の駅です。警察官や運輸局の職員が、ホイールやナットにゆるみがないか１台１台点検しました。走行中にタイヤが外れる事故が道内で相次いで発生していることから、夏タイヤへの交換時期であるこの時期に改めて注意を呼びかけました。（北警察