中国のSNS・小紅書（RED）にこのほど、「日本人が時々見せる訳の分からない小さな悪意」と題する投稿があり、反響が寄せられている。投稿者の女性は「足首の靭帯（じんたい）を断裂してから、日本人の時々見せる理由の分からない、小さな悪意のようなものを感じるようになった」と言及。具体例として、バスの降車時にApple Pay（アップルペイ）で支払おうとした際の出来事を挙げた。女性は松葉杖に慣れておらず、スマホをうまく操